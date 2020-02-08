الحويج يشيد بدور المغرب ويدعوها لرعاية حل الأزمة في ليبيا

أشاد وزير الخارجية ومبعوث رئيس مجلس النواب عبد الهادي الحويج، بدور المغرب في إيجاد حل دائم ومستدام للأزمة الليبية.

ودعا الحويج خلال لقائه نظيره المغربي إلى الاستمرار في رعاية دور مغاربي ومتوسطي وإفريقي لحل هذه الأزمة، بما أن ليبيا والمغرب تتقاسمان الجغرافيا والتاريخ والفضاء المغاربي.

وقال وزير الخارجية إنه بحث مع بوريطة مجموعة من القضايا المشتركة، أهمها رفض التدخل الخارجي ومحاولات الغزو التركي، ورفض إرسال المرتزقة، إضافة إلى ضرورة أن تكون في ليبيا دولة موحدة وجيش قوي يحمي الحدود ويمنع انتشار السلاح ويوقف الهجرة.

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