غوتيريش: أدعم وجود قوات أفريقية لمحاربة الإرهاب وتحقيق السلام

أعرب أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم السبت، عن دعمه لوجود قوات أفريقية لمحاربة الإرهاب وتحقيق السلام.

أديس أبابا- سبوتنيك وقال الأمين العام، خلال كلمة بقمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، ردا على سؤال حول الحديث عن تشكيل قوات لحفظ السلام في ليبيا، “أنا لم أقل هذا الكلام…أنا أدعم بشدة وجود قوات أفريقية لمحاربة الإرهاب وتحقيق السلام، فقوات حفظ السلام ليست كافية”.

وأوضح “هذا النوع من القوات يحتاج إلى موارد، ويحتاج أيضا إلى موافقة الحكومات”.