حريق بمحطة كهرباء عمارات سيدي المصري في طرابلس

قالت الشركة العامة للكهرباء إن حريقا اندلع فجر اليوم السبت في محطة تحويل عمارات سيدي المصري جهد 400/11، مما تسبب في عطل المحطة بالكامل، وحدوث حالة ظلام تامة في المنطقة.

وأوضح مدير دائرة توزيع الهضبة، المهندس علي دخيل، أن الحريق اندلع عند الساعة الرابعة صباحاً لأسباب غير معروفة، مضيفا أن فرق الصيانة أمنت المنطقة وأن العمل جار لاستبدال المحطة بمحطة جاهزة، إلى حين استكمال الأعمال المدنية وتجهيز محطة جديدة، حسب بيان لشركة الكهرباء.

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وتسبب الحريق في تلف محولين قدرة «1000 ك.ف» لكل محول كما تسبب في إتلاف خلايا الضغط العالي ولوحات توزيع الضغط المنخفض 1600 أمبير، بالإضافة إلى إتلاف الكوابل داخل المحطة.

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