صالح يطالب البرلمان العربي بإعلان رفض إرسال المرتزقة لليبيا

أكد اليوم السبت رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، رفض الشعب الليبي للغزو التركي على البلاد.

وطالب صالح في كلمته، أمام المؤتمر الطارئ للاتحاد البرلماني العربي المنعقد في العاصمة الأردنية عمان، بإعلان رفض الاعتداء على ليبيا، واستنكار إرسال المرتزقة والإرهابيين لقتل الليبيين قائلا “الشعب الليبي يطالب الاتحاد العربي برفض الغزو التركي لليبيا”، مؤكدا أن “الشعب الليبي يساند القضية الفلسطينية بالرغم من انشغاله بمواجهة الإرهاب”.

وأكد صالح، أن “الوقت حان لمغادرة حلبة الصراعات في الداخل الفلسطيني وخارجه، والالتفاف حول مشروع وطني وصياغة خطاب فلسطيني موحد، ومن ثم عربي كشروط أساسية لمجابهة التحديات والمخططات والمؤامرات”.