وكالة تركية: 37 طائرة شحن إماراتية لدعم “حفتر” خلال 14 يومًا

كشف مراقبون لحركة الملاحة الجوية الدولية، أن 3 طائرات شحن أقلعت من الإمارات العربية المتحدة، متجهة إلى المنطقة الشرقية في ليبيا، مساء الجمعة.

ونقلت وكالة “الأناضول التركية” عن مراقبين وصفتهم بالموثوقين عبر حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، أن الإمارات أرسلت في الفترة بين تاريخي (12-26) يناير 37 طائرة شحن إلى ليبيا، وعدد الرحلات اليومية يتراوح من 2 إلى 3.

وأضافوا أنه تم رصد 3 طائرات شحن أقلعت من مطار أبو ظبي العسكري، مساء الجمعة، اتجهت نحو شرق ليبيا، معقل مليشيات خليفة حفتر..

وبذلك يرتفع عدد طائرات الشحن الإماراتية إلى قوات حفتر، إلى 40 طائرة في الفترة من 12 يناير الماضي حتى الجمعة.

ووفقا للوكالة التركية فإنه واعتبارًا من موعد بدء وقف إطلاق النار في ليبيا، بتاريخ 12 يناير الماضي، تم رصد كثير من التعزيزات الإماراتية جوا وبرا عبر الحدود المصرية.

وتشير وسائل إعلام دولية إلى احتمال أن تكون طائرات الشحن الإمارتية محملة بتعزيزات عسكرية، دعما لقوات الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر.

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي