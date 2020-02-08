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على هامش القمة الطارئة للبرلمان العربي.. المستشار صالح سيناقش مع نظرائه تطورات الملف الليبي

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب حميد الصافي إن المستشار صالح سيناقش على هامش حضوره لأعمال القمة الطارئة للبرلمان العربي المقامة في العاصمة الأردنية عمان الملف الليبي مع نظرائه العرب.

الصافي لفت في تصريح لقناة “ليبيا روحها الوطن” اليوم السبت إلى أن المستشار صالح سيلتقي الأحد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ورئيس الحكومة الأردنية لمناقشة التعاون المشترك بين ليبيا والأردن.

وأشار إلى أنه سيتم عقد عدد من اللقاءات الأخرى مع رؤساء البرلمانات العربية وممثليهم على هامش القمة.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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