على هامش القمة الطارئة للبرلمان العربي.. المستشار صالح سيناقش مع نظرائه تطورات الملف الليبي

ليبيا – قال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب حميد الصافي إن المستشار صالح سيناقش على هامش حضوره لأعمال القمة الطارئة للبرلمان العربي المقامة في العاصمة الأردنية عمان الملف الليبي مع نظرائه العرب.

الصافي لفت في تصريح لقناة “ليبيا روحها الوطن” اليوم السبت إلى أن المستشار صالح سيلتقي الأحد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ورئيس الحكومة الأردنية لمناقشة التعاون المشترك بين ليبيا والأردن.

وأشار إلى أنه سيتم عقد عدد من اللقاءات الأخرى مع رؤساء البرلمانات العربية وممثليهم على هامش القمة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية