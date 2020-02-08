

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

08 February, 2020

التقى اليوم السبت الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة وذلك على هامش اجتماعات قمة الاتحاد الأفريقي المنعقدة بأديس أبابا.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق أن الأمين العام للأمم المتحدة أكد بذل كل الجهود لإنجاح الاجتماعات المقبلة والعمل على التدخل لدى مجلس الأمن لإصدار قرار بتنفيذ مخرجات برلين بما في ذلك تحقيق وقف دائم لإطلاق النار.

من جانبه قدم سيالة موجزاً لآخر التطورات في ليبيا مشيرا إلى اجتماع 5+5 في جينيف واجتماع الفريق الاقتصادي والمؤتمر الليبي الليبي الذي يتم التحضير له من قبل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.