سيالة يطالب بدور محوري لليبيا بإدارة ومتابعة عوائد الأموال والأصول الليبية في الخارج

ليبيا – دعا وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة إلى ضرورة أن يكون لدولة ليبيا دوراً محورياً في إدارة ومتابعة ما تحققه الأموال والأصول الليبية في الخارج من عوائد لا يشملها القرارات الدولية الصادرة بشأن تجميدها.

سيالة أضاف في كلمة ألقاها خلال اجتماعات الدورة العادية الـ (36) للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي المنعقدة في العاصمة الاثيوبية أديس أبابا يومي 6 و7 وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للوزارة بأن هذه القرارات أبعدت الدولة الليبية عن مراقبة هذه الأموال والإشراف عليها والتي تم إيداعها من قبل القنوات الرسمية في إطار تنفيذ سياسية ليبيا للاستثمار في الخارج.

وأشار إلى أنه كان من المفترض أن تكون محصنة من أي تهديد بموجب القرارات الدولية، مطالباً بأن تتم الاستفادة من عوائدها داخلياً في دعم الاقتصاد الوطني والعملة.

وبيّن أنه سبق وأن تم إبلاغ رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي بأهمية أن يلعب الاتحاد دور في المحافظة على هذه الأموال وما تدره من عوائد خاصة تلك الموجودة في بريطانيا وسعي الأخيرة متجاهلة كل القرارات الدولية لإستصدار تشريع من مجلس العموم لإقتطاع جزء من هذه الأموال لسداد تعويضات عن أحداث لم يكن الشعب الليبي مسؤلاً عنها وقد تم تسويتها في وقت سابق.

كما نوّه أن هذه الأموال هي لصالح المواطنين الليبيين والأجيال القادمة، مضيفاً بأن دولة ليبيا تقدمت بطلب لمجلس الأمن الدولي لتعديل قراره الذي جمد بموجبه الأموال والأصول الليبية في الخارج بحيث يعطي ليبيا ومؤسساتها الاستثمارية حق إدارة الأموال والأصول دون فك التجميد عليها وذلك لتحقيق الغرض الأساسي وهو مصلحة الشعب الليبي صاحب هذه الأموال.

وأكد على أن سلب حق الإدارة ساهم بشكل كبير في انخفاض العوائد، مطالباً الدول الأفريقية الأعضاء في مجلس الأمن الدولي دعم هذا الطلب.