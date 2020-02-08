

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

08 February, 2020

عقد وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة سلسلة اجتماعات مع وزراء خارجية كل من أفريقيا الوسطى، التوغو، ساوتومي وبرنسيب، غينيا كوناكري، الكاميرون وأوغندا، وذلك على هامش اجتماعات الدورة العادية الـ (36) للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي المنعقدة في العاصمة الاثيوبية أديس أبايا.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق أنه جرى خلال اجتماعات أمس الجمعة بحث الثنائية وسبل دعمها وتطويرها.

وأعرب وزراء الخارجية خلال اللقاءات عن مساندة وتأييد بلدانهم لحكومة الوفاق مؤكدين استعداد دولهم لتنمية وتطوير التعاون معها، كما أكدوا مساندتهم لمساعي حكومة الوفاق من أجل إيجاد حل سلمي للأزمة في ليبيا من خلال الحوار والمصالحة الوطنية.