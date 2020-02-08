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بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

08 February, 2020

أعلنت الشركة العامة للكهرباء دخول منطقة عمارات سيدي المصري بالعاصمة طرابلس في حالة إظلام تام.

وبين المكتب الإعلامي للشركة العامة للكهرباء أن حريقا اندلع فجر اليوم السبت بمحطة تحويل عمارات سيدي المصري جهد 400/11 ما تسبب في فقد المحطة بالكامل وحدوث حالة اظلام تام بمنطقة عمارات سيدي المصري.

وقال مدير دائرة توزيع الهضبة علي دخيل إن أسباب الحريق غير معروفة موضحا أن فرق الصيانة قامت بتأمين المنطقة وأن العمل جاري على استبدال المحطة بمحطة جاهزة إلى حين استكمال الأعمال المدنية وتجهيز محطة جديدة.

وأضاف أن الحريق تسبب في تلف محولين قدرة 1000 ك.ف لكل محول كما تسبب في إتلاف خلايا الضغط العالي ولوحات توزيع الضغط المنخفض 1600 أمبير بالإضافة إلى إتلاف الكوابل داخل المحطة .