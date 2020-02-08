حويلي: لن نترك الساحة لأننا لدغنا عدة مرات من البعثة الاممية والمجتمع الدولي الذي تقوده الصهيونية العالمية

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الإستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبد القادر حويلي إن المجلس موقفه واضح ببيانه المشترك مع مجلس النواب بشأن عدم تركه للساحه فارغة إلا بعد بلورة ما في المسار العسكري بوقف إطلاق النار وفق شروط وضعها رئيس المجلس الرئاسي وأيدها المجلس الاستشاري.

حويلي إعتبر خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” وتابعتها صحيفة المرصد أن ذلك يعد قصور سياسي من رئيس المجلس الرئاسي لأن الاتفاق السياسي منحه الصلاحية كونه حاكم ليبيا وفقاً لتعبيره.

وتابع :” على السراج أن لا يترك أحد يعبث بأمن ليبيا واستقرارها ويعاقب من يخالف شرعيته، ننتظر ليعود الفريق المحاور العسكري وبعدها لكل حادث حديث لن نترك الساحة فارغة لأننا لدغنا عدة مرات من البعثة التي لم تعمل بمهنية ولم يقولوا كل الحقيقة بل أخفوا أجزاء منها وهذا يعتبر دهاء من البعثة”.

وإستطرد حديثه:” عملية قسم المسارات المسار الإقتصادي كل الأشخاص الذين دعوا له دعوا بصفاتهم الشخصية هذا المسار لا يلزم المجلس ولا حكومة الوفاق لأنهم لم يرشحوا ولم يعينوا أشخاص بصفاتهم في هذا المسار وهذا ما سنقوله لسلامة بل يعتبر رأي خبراء، الوفد العسكري الذي توجه لجنيف كان مكلف من الحكومة الشرعية ويمارس صلاحياته تحت الاتفاق السياسي و ما يصل له سنناقشه”.

كما رأى أن المجتمع الدولي تقوده الصهيونية العالمية وحالياً ليبيا دولة ضعيفة هشة غرضهم إستفزازها بهذا الإجراء مما يعتبر نوع من شق النسيج الاجتماعي قبل وضع دستور حقيقي للبلاد ويعرقل قيام الدستور الذي يغلق الأبواب على التفاهمات وهذا مخالف لميثاق الأمم المتحدة و لقرارات الأمن الدولي.

وبشأن لقاء جنيف السياسي علق قائلاً :” هذه قضية أخرى يجب أن يتشبث به فريق الحوار سواء من مجلس النواب والدولة بأن الإتفاق صرح و واضح أن المشكلة تحل بجلوس مجلس الدولة وفي هذه الحالة يجب الوقوف وإقرار أن مخرجات لقاء جنيف السياسية تكون بالتوافق وإن لم يسحم الأمر يصوت لمنتخبين من العشب فقط الليبي والباقي يعتبر كداعمين وميسرين”.

وأكد على ضرورة الإتفاق من الجلسة الأولى على كيفية تشكيل اللجان لإدارة الحوار بين الأعضاء وتشكيل لجنة للصياغة، مرجعاً ذلك لما كانت تقوم البعثة به خلال الحوارات السابقة بشأن تغيير الصياغة عما تم الإتفاق عليه من قبل الطرفين.

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