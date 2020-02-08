المستشار صالح يطالب البرلمان العربي برفض الاعتداء التركي على ليبيا والتدخل بشؤونها الداخلية

ليبيا – قال رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح إن القضية الفلسطينية هي قضية شعب وأمة تعلمت قدسية الأرض، مستذكراً مئات الليبيين الذين قاتلوا من أجل قضية فلسطين.

المستشار صالح أكد في كلمته خلال القمة الطارئة للاتحاد البرلماني العربي اليوم السبت على دعم ليبيا لمطالب الشعب الفلسطيني وحكومته الشرعية.

وأشار إلى أن القضية الفلسطينية هي شغل ليبيا الشاغل رغم ما تعانيه البلاد من تدخل تركي في شؤونها الداخلية واستغلال الأخير للقضية برغم علاقاته الوطيدة مع الكيان الصهيوني.

كما طالب المستشار صالح البرلمان العربي برفض الاعتداء التركي على ليبيا والتدخل في شؤونها الداخلية وإرسال الإرهابيين إلى العاصمة طرابلس.

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