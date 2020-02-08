الحويج يبحث مع مسؤول بحزب مغربي الأزمة الليبية

التقى وزير الخارجية بالحكومة الليبية عبد الهادي الحويج اليوم السبت الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي بالمغرب إدريس لشكر.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية الليبية أنه جرى خلال اللقاء بحث آخر مستجدات الأزمة الليبية وانعكاساتها على دول الاتحاد المغاربي وكيفية المساهمة الحزبية والبرلمانية والشعبية في حل الازمة الليبية.

وتطرق اللقاء إلى رفض العدوان التركي وجلب المرتزقة الإرهابيين من إدلب مع التأكيد على ضرورة ألا يكون فضاؤنا المغاربي فضاء للفوضى وانتشار السلاح والإرهاب والمليشيات والخارجين عن القانون وأن الحاجة ماسة ومشتركة لإعادة الأمن والاستقرار إلى ليبيا.