سيالة يبحث مع غوتيريس آخر تطورات الأوضاع في ليبيا واجتماع «5+5» في جنيف

بحث وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، آخر تطورات الأوضاع في ليبيا، وعلى رأسها اجتماع «5+5» في جنيف.

وبحسب بيان لـ«خارجية الوفاق»، عرض سيالة، خلال الاجتماع الذي عُـقد على هامش اجتماعات قمة الاتحاد الأفريقي المنعقدة بأديس أبابا، موجزًا لآخر التطورات في ليبيا، مشيرًا إلى اجتماع الفريق الاقتصادي والمؤتمر الليبي- ليبي، الذي يتم التحضير له من قبل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

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وأكد الأمين العام للأمم المتحدة بذل كل الجهود لإنجاح الاجتماعات المقبلة، كما ستعمل الأمم المتحدة للتدخل لدى مجلس الأمن لإصدار قرار بتنفيذ مخرجات برلين، بما في ذلك تحقيق لوقف دائم لإطلاق النار.

وانطلقت الإثنين الماضي، اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5»، تحت رعاية الأمم المتحدة بمقرها في جنيف، بمشاركة «خمسة من كبار الضباط ممثلين عن حكومة الوفاق الوطني، وخمسة من كبار الضباط ممثلين عن الجيش».

يشار إلى أن اللجنة العسكرية «5+5» هي المسار العسكري لمخرجات مؤتمر برلين، الذي عُـقد تحت رعاية الأمم المتحدة في العاصمة الألمانية يوم 19 يناير الماضي، كما أنها أحد المسارات الثلاثة التي حددها المبعوث الأممي غسان سلامة لحل الأزمة الليبية.

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