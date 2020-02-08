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رئيس مجلس النواب المصري يؤكد موقف مصر الواضح في دعم البرلمان الليبي

تم النشر منذُ 8 دقائق
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

قال رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال إن موقف البرلمان المصري واضح في دعمه لشرعية مجلس النواب الليبي، وقد وجهنا دعوة للمستشار عقيلة صالح لحضور جلسة عامة، وتم خلالها التعبير عن دعم مجلس النواب الليبي لتحرير ترابه من فلول الإرهابيين.

وأضاف في تصريح لقناة ليبيا، في ختام الاجتماع الطارئ للبرلمان العربي أن مصر تعارض أي تدخل في الشأن الليبي، وترفض التدخل التركي في ليبيا .

كما أكد عبدالعال على موقف مصر في دعم الشعب الليبي في حقه للسيطرة على كل أراضيه، قائلا إن مصر أدانت الاتفاق الباطل بين تركيا وحكومة السراج، وجدد رفض بلاده للتدخل التركي، ووصفه بغير المبرر الذي يدفع يوميا بالإرهابيين والمرتزقة إلى ليبيا .

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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