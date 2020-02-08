

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ سرت |

08 February, 2020

أعرب المجلس الأعلى لمشيخة الطرق الصوفية في ليبيا عن إدانته لهدم زاوية سرت العيساوية.

وقال المجلس في بيان له إنه يدين ” بأشد عبارات الشجب والاستنكار هدم مقر الزاوية العيساوية بمدينة سرت من قبل مجموعة تنتهج المنهج الوهابي السلفي تحاول نشر أفكارهم وفتاويهم في المجتمع الليبي الرافض لهم ولمنهجهم”.

وأكد المجلس أن أشخاص ينتمون للمذهب الوهابي السلفي هم من قاموا بهدم الزاوية وهددوا كل من يقترب منهم بالرمي بالرصاص”

وأوضح المجلس أن “هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها بل سبقها الكثير من حالات الهدم لمقرات الزوايا الصوفية وتغيير لنشاط مقرات الزوايا وتحويلها إلى سكن عائلي أو حمامات، ونبش لقبور الأولياء والصالحين وصحابة رسول الله” معربا عن استغرابه “أن يحدث تدمير الزوايا مباشرة بعد تحريرها من قبل الجيش الليبي” معتبرا أنها مؤامرة بائسة “التكفيريين ومحاولة يائسة واضحة لتأليب الرأي العام عن الجيش الليبي”.

وطالب المجلس القائد العام للقوات المسلحة خليفة حفتر “بالتدخل فورا وعلى وجه السرعة وإصدار أوامره بإيقاف هذا التدمير المتعمد للتراث الإسلامي والمقدسات الإسلامية وتوجيهاته بحماية مقار الزوايا الصوفية” قبل حدوث مصادمة “دامية بين الطرفين”.

وحث المجلس “لجنة الأوقاف بمجلس النواب والأجهزة الأمنية على فتح تحقيق في هذه الحادثة وتقديم الجناة إلى العدالة”.