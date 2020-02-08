السفير الأمريكي يحذر من تجدد العمليات العسكرية في ليبيا

ليبيا – حذر سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا ريتشارد نورلاند في بيان له اليوم السبت من تجدد الأعمال العسكرية في ليبيا .

نورلاند أوضح في بيانه الذي تلقت المرصد نسخة منه بأن السفارة الأمريكية تلاحظ بقلق التقارير الموثوقة التي تفيد بأن هناك عمليات عسكرية كبيرة يتم الاعداد لها من قبل القوات التابعة لكل من الجيش الوطني وحكومة الوفاق في المستقبل القريب.

وتابع السفير في بيانه :” سواء كانت ردة فعل أو استباقية بطبيعتها ، فإن مثل هذه الأعمال تنتهك التفاهمات التي تم التوصل إليها في برلين”.

ودعا السفير الأمريكي في ختام بيانه جميع الأطراف ومؤيديها الخارجيين إلى النظر بعناية في المخاطر الكامنة في مثل هذه الأعمال ، ومضاعفة الدعم للحوار الأمني ​​الذي تيسره الأمم المتحدة والذي يجتمع في جنيف في محاولة للاتفاق على وقف دائم لإطلاق النار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية