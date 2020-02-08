ضبط سيدتين متهمتين بالنصب على تجار الذهب في المنطقة الشرقية

أعلنت مديرية أمن بنغازي القبض على سيدتين اثنتين تقومان بعمليات النصب والاحتيال ببيع الذهب المزور لأصحاب محلات بيع الذهب في بنغــازي واجدابيا ومرج والبيضاء وطبرق.

وأكدت مديرية أمن بنغازي عبر صفحتها بموقع فيسبوك أن قسم البحث الجنائي بمديرية أمن بنغــازي تلقى بلاغات من اصحاب محلات بيع الذهب في مدينة بنغــازي تفيد بقيام امرأتان ببيع معدن على أنه ذهب عيار 21 يذكر.

وأشارت مديرية الأمن إلى أن صور السيدتين انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتبليغ عنهن واتهامهن بعمليات النصب والاحتيال.

وأوضحت المديرية أنه جرى البحث عن المتهمتين وتحديد مكان تواجدهما في مدينة اجدابيا، وضبطهما وخلال التحقيق معهما اعترفتا ببيع الذهب المغشوش في مدينة بنغــازي وأجدابيا والمرج والبيضاء وطبرق وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهما وإحالتهما لجهات الاختصاص.