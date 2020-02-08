بطاقات لتنظيم عمليات التزود بالوقود في سرت

باشرت لجنة الأزمة في بلدية سرت بتوزيع بطاقات التزود بالوقود على مواطني المدينة.

وأشرفت على عملية التوزيع وتنظيمها الإدارة العامة للبحث الجنائي وجهاز الحرس البلدي والأمن العام بعد استلامهم آلاف البطاقات من لجنة الأزمة بالبلدية.

وتأتي هذه المبادرة بعد اتفاق البلدية مع مسؤولي مكاتب شركات الخدمات النفطية الراحلة والشرارة وليبيا نفط والخدمات النفطية للطرق السريعة على تنظيم آلية توزيع الوقود على المواطنين دون التسبب بازدحام المحطات والطرقات العامة.

وبحسب المكتب الإعلامي للبلدية سيسمح لكل سيارة بالتزود بالوقود بمعدل مرة واحدة كل 5 أيام فيما أشار المكتب إلى أن الوقود متوفر في المدينة بعد وصول عدد من الشاحنات، مضيفاً أن لجنة الأزمة تعمل على حل أزمة غاز الطهي في أقرب وقت ممكن.

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