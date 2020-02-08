رئيس البرلمان المصري يؤكد دعم بلاده للبرلمان الليبي

العنوان_عمان

قال رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال إن موقف البرلمان المصري واضح في دعمه لشرعية مجلس النواب الليبي، كاشفا عن توجيه دعوة للمستشار عقيلة صالح لحضور جلسة عامة، وتم خلالها التعبير عن دعم مجلس النواب الليبي لتحرير ترابه من فلول الإرهابيين.

وأضاف في تصريح تلفزيوني، في ختام الاجتماع الطارئ للبرلمان العربي أن مصر تعارض أي تدخل في الشأن الليبي، وترفض التدخل التركي في ليبيا .

كما أكد عبدالعال على موقف مصر في دعم الشعب الليبي في حقه للسيطرة على كل أراضيه، قائلا إن مصر أدانت الاتفاق الباطل بين تركيا وحكومة السراج، وجدد رفض بلاده للتدخل التركي، ووصفه بغير المبرر الذي يدفع يوميا بالإرهابيين والمرتزقة إلى ليبيا .