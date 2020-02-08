منتسبو مديرية وادي الشاطئ يؤكدون تمسكهم بمدير الأمن ودعمهم للقوات المسلحة

نظم منتسبو مديرية أمن وادي الشاطئ اليوم وقفة لمساندة ودعم مدير الأمن بالمنطقة، مؤكدين دعمهم للقوات المسلحة في حربها على الإرهاب والعصابات الإجرامية.

منتسبو المديرية أكدوا تمسكهم بمدير الأمن، مستنكرين بشدة القرار الصادر عن حكومة السراج بتكليف مدير جديد للمديرية، وذلك على خلفية مشاركة مدير الأمن الحالي في اجتماع لمديريات الأمن بالمنطقة الشرقية، مؤكدين رفضهم التام لهذا التكليف.

هذا وشارك في الوقفة مشائخ وأعيان المنطقة، ومنتسبو جهاز الحرس البلدي والأمن الداخلي والدعم المركزي بوادي الشاطئ.

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