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قنونو: «الكتيبة 301» تشتبك مع قوات لـ«القيادة العامة» في شارع المطبات بطرابلس

تم النشر منذُ 13 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

قال الناطق باسم قوات حكومة الوفاق، عقيد طيار محمد قنونو، إن الكتيبة 301 التابعة لقوات المنطقة العسكرية الوسطى «تعاملت» اليوم السبت، مع ثلاث آليات مسلحة وتجمع للمشاة التابعين لقوات القيادة العامة، في شارع المطبات في طرابلس.

وأضاف قنونو، أن اشتباكات اليوم جاءت بعد أن كررت قوات القيادة العامة خرق وقف إطلاق النار «مهددة حياة المدنيين في الأحياء السكنية خلف خطوط القتال بالعاصمة طرابلس»، حسب بيان له على صفحة عملية «بركان الغضب» على موقع فيسبوك.

ولم يتسن لـ«بوابة الوسط» التأكد من صحة هذه المعلومات من مصادر مستقلة..

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • استمعوا أيها الناس فأر المجاري ( القنطشه ) يتحدث كذبا وزرا وبهتانا شوفوا هذا النذل ما يقول كذاب أشر ملعون دنيا ودين هاهو وجهه أسود في الدنيا فكيف يكون وجه الكذاب في الآخره

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