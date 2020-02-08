أديس أبابا تستضيف قمة مصغرة حول ليبيا

يعقد مجلس السلم والأمن الإفريقي قمة مصغرة حول ليبيا، على هامش القمة الإفريقية المقرر انعقادها يومي 9 و10 من فبراير الجاري بأديس أبابا.

وقالت الممثلة الخاصة لرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي لدى ليبيا وحيدة العياري في تصريحات صحفية قبيل وصولها إلى أديس أبابا، إن مجلس السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي وفي سياق اهتمامه بالإسهام الفعلي في حل سلمي للأزمة الراهنة في ليبيا، دعا إلى تنظيم قمة مصغرة داخل القمة الإفريقية بأديس أبابا لبحث آخر تطورات الملف الليبي، وتقييم المبادرات المطروحة والرؤى لإرساء السلام في ليبيا.

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