الرقابة الصحية تواصل الفحص الحراري بجميع المنافذ للوقاية من فيروس كورونا

قام فريق طبي من ادارة الرصد والاستجابة السريعة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض بزيارة اليوم السبت الى مطار مصراتة الدولي.

وبين المكتب الاعلامي بالمطار ، أن الفريق المختص اطلع على إجراءات المسح الحراري للمسافرين القادمين عبر المطار وذلك للوقاية من خطر دخول فيروس كورونا إلى ليبيا

ومن جانبه أكد مدير مكتب الرقابة الصحية بمنفذ مطار مصراتة الدولي عبد الحميد قرقد اليوم السبت عدم وجود حالات اشتباه في أي أمراض تنفسية على طائرة الخطوط الليبية القادمة من تونس بعد إجراء الفحص الحراري على ركابها.

وفي ذات السياق أعلن مدير مكتب الرقابة الصحية الدولية بمنفذ ميناء مصراتة البحري سالم السفيتي عدم تسجيل حالات اشتباه لأي أمراض تنفسية خلال الفترة الماضية.

كما أرسل المركز الوطني لمكافحة الأمراض صباح اليوم السبت فريقا طبيا إلى مكتب الرقابة الصحية الدولية بمنفذ ميناء الخمس البحري.

ويضم الفريق الطبي كل من المنسق الوطني للرصد والتقصي الدكتور محمد الفقيه، ومدير الإعلام الصحي بالمركز الوطني محمد الجازوي وعضوي إدارة الرصد والتقصي بالمركز الدكتور مالك بن عثمان، والدكتور علي بن حسين

واوضح المكتب الاعلامي بالمركز ان الفريق التقى بمدير مكتب الرقابة الصحية الدولية بمنفذ ميناء الخمس البحري عمران اوليطي، حيث اطلع على سير العمل داخل المكتب، من حيث الإجراءات المتبعة للوقاية من خطر دخول فيروس كورورنا إلى ليبيا عبر المسار البحري.

وقال مدير مكتب الرقابة الصحية الدولية بمنفذ ميناء الخمس البحري عمران اوليطي إن عمليات الفحص الحراري للسفن القادمة إلى المنفذ مستمرة.

وأوضح اوليطي بأن المكتب قد أجرى فحوصاته الحرارية على طاقم السفينة “بيلا شيبنج”، مشيرا إلى عدم وجود حالات اشتباه لأي أمراض تنفسية.

وكان المركز الوطني لمكافحة الأمراض قد رفع من درجة الاستعداد والتأهب في كافة منافذ البرية البحرية والجوية ضمن إجراءاته الاحترازية من فيروس كورونا.