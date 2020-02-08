رغم الكارثة التي حلت بها؛ في حوار مع “أخبار ليبيا24” طالب ليبي يرفض مغادرة “ووهان” الصينية : كل الصعاب التي واجهتني في المدينة تختفي بمساعدتهم .. لن أتركهم

ما إن شاع خبر انتشار “فيروس كورونا” في مدينة ووهان الصينية حتى انتشر الرعب والخوف بين السكان الذين غادر بعضهم المدينة وقرر آخرون المكوث في البيوت خوفًا على حياتهم من هذا الفيروس الفتاك الذي ينتشر عبر الهواء، وكانت شوارع المدينة والصين عامة شبه خالية من الحركة من السيارات والمارة، ومحطات القطارات والمطارات أصبحت مهجورة تماما بعد انتشار المرض، وبدأت عمليات الإخلاء للرعايا الأجانب في الصين من قبل دولهم حرصًا منها على نقلهم إلى أماكن أكثر أمانًا.

كيف تمضي يومك في هذه المحنة العصيبة؟

منذ بدأ انتشار هذا المرض في بداية يناير قمت بجلب كل الاحتياجات المعيشية لمدة طويلة تكفي لأكثر من أسبوعين وأيضا الجامعة وفرت لنا فريق خاص بتوصيل كل احتياجاتنا الخاصة، وفي المقابل أقوم بمواصلة دراستي بشكل طبيعي في مقر سكني والعمل على مشروع تخرجي الذي هو على الأبواب وأقرأ عدد من الكتب والمقالات العلمية في أوقات فراغي وأيضا أشاهد الأفلام الأجنية من أجل الترفيه.

هل لديك أصدقاء مصابون بالمرض؟

لا لايوجد

هل الدراسة متوقفة الآن؟

نعم متوقفة .. الجامعة مغلقة ، ولكن بحكم أني أنهيت جميع المقررات ولم يبقى لي إلا المشروع، فأخبرتني الجامعة بأن دراستي لن تتوقف.

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