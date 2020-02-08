اخر التطورات العسكرية في منطقة ابوقرين

قالت مصادر مطلعة أن سلاح الجو التابع للجيش الوطني الليبي شن عدة غارات جوية على تمركزات لقوات الوفاق في منطقة ابوقرين ملحقة بها خسائر مادية وبشرية.

بدوره، أفاد القيادي بغرفة العمليات العسكرية سرت – الجفرة أحمد العايش في تصريحات اعلامية هدوء الأوضاع ما بعد منطقة بوقرين بعد توقف الاشتباكات فجر السبت.

وقال العايش، إن قوات الوفاق استهدفت تمركزات لقوات القيادة العامة بالمدفعية الثقيلة، بعد قيامها بمحاولة تقدم تجاه مواقع قوات بركان الغضب، مشيرا إلى أن قوات الوفاق عززت من تمركزاتها في ظل وصول الدعم العسكري من مصراتة وطرابلس.

وأضاف القيادي بغرفة عمليات سرت، أن قواتهم رصدت تحليقا مكثفا للطيران الداعم لقوات حفتر (الجيش الوطني) فوق أجواء أبوقرين، دون تنفيذ أي ضربات جوية، وفق قوله.

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