السيسي التوافق في برلين تم خرقه بإرسال إرهابيين من سوريا إلى ليبيا

ليبيا – قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم السبت في تصريحات من العاصمة الأثيوبية أديس أبابا إن التوافق الدولي في مؤتمر برلين بشأن ليبيا تم خرقه في إشارة منه لإرسال تركيا لشحنة من الأسلة والمرتزقة بحرا إلى ميناء طرابلس.

الرئيس المصري أضاف في تصريح صحفي نقلته قناة سكاي نيوز عربية أن نقل الإرهابيين من سوريا إلى ليبيا ستكون له تداعيات خطيرة على دول جوار ليبيا “.

واختتم السيسي تصريحاته قائلاً : “لن يكون هناك استقرار في ليبيا ما لم توزع عوائد الثروة بشكل عادل”.

يشار إلى أن الرئيس المصري قد وصل اليوم السبت غلى العاصمة الأثيوبية أديس أبابا للمشاركة في قمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقي والتي ستعقد يومي 9 و10 فبراير الجاري، حيث من المقرر أن تشهد القمة تسليمه رئاسة الاتحاد الأفريقي إلى دولة جنوب أفريقيا، بحضور الرئيس الجنوب أفريقي.

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