اشتباكات بين الجيش وقوات الوفاق جنوب طرابلس

أعلن المتحدث باسم قوات الوفاق محمد قنونو اندلاع اشتباكات مع قوات الجيش في شارع المطبات جنوب العاصمة طرابلس.

وقال قنونو بحسب صفحة عملية بركان الغضب بموقع “فيسبوك” أن عناصر الكتيبة 301 التابعة لقوات المنطقة العسكرية الوسطى تعاملوا مع ثلاث آليات مسلحة وتجمع للمشاة التابعين للجيش في شارع المطبات.

وأكد قنونو أن قوات الجيش كررت خرق هدنة وقف القتال في الأحياء السكنية خلف خطوط القتال بالعاصمة طرابلس مشيرا إلى أن التعليمات التي صدرت لقوات الوفاق تقضي بالرد على مصادر النيران.

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