البعثة الأممية تكشف عن النقاط التي توافق عليها الطرفان في اجتماع “5+5” العسكري في جنيف

ليبيا – كشفت البعثة الأممية إلى ليبيا اليوم السبت عن انتهاء الجولة الاولى من محادثات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 عصر اليوم والتي كانت قد بدأت اعمالها يوم الاثنين الماضي في مقر منظمة الامم المتحدة في جنيف بحضور ومشاركة رئيس بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة.

البعثة الأممية أعربت في بيان لها تلقت المرصد نسخة منه عن شكرها للطرفين على قدومهما الى جنيف وعلى شروعهما بالبحث الجاد بالمهام الموكلة اليهما، كما على الروح المهنية العالية والإيجابية التي تميزت بها مباحثاتهما.

وأشار البيان إلى ملاحظة البعثة لوجود توافق بين الطرفين على اهمية استمرار الهدنة التي بدأت في 12/ 1 من هذا العام، وعلى اهمية احترامها وتجنب خرقها.

وأضاف البيان :” كما لاحظت وجود توافق واسع بين الطرفين حول حاجة اللبيبين الملحّة للمحافظة على سيادة ليبيا وسلامة أراضيها والحفاظ عليها وحماية حدودها، وعلى ضرورة الامتناع عن رهن القرار الوطني ومقدرات البلاد لأية قوة خارجية، وعلى وقف تدفق المقاتلين غير الليبين وإخراجهم من الاراضي الليبية، كما على استمرار محاربة المجموعات الإرهابية المصنفة من قبل الأمم المتحدة (تنظيم القاعدة، داعش، أنصار الشريعة )”.

وكشفت البعثة عن دعم الطرفان العملية الجارية حالياً لتبادل الأسرى واعادة الجثامين ، مبينة بأن الطرفان يقدران مشاركة البعثة الاممية كلما دعت الحاجة لذلك، ويؤكد الطرفان على ان اللجنة الحالية المكلفة بهذا الموضوع تشكل قيمة مضافة لدعم اجتماعات لجنة 5 + 5 في جنيف.

وقالت البعثة بأن الطرفان يتفقان على ضرورة الاسراع بعودة النازحين الى منازلهم ، لا سيما في مناطق الاشتباكات، كاشفة على انهما لم يتوصلا الى تفاهم كامل حول الطرق المثلى لاعادة الحياة الطبيعية الى تلك المناطق.

واختتمت البعثة بيانها قائلةً :” ولما كان الطرفان قد اتفقا على ضرورة استمرار التفاوض وصولاً لاتفاقية شاملة لوقف إطلاق النار، فقد اقترحت البعثة تاريخ 18/2/2020 موعداً لجولة جديدة من التفاوض بينها في جنيف”.

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