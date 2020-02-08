

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ بنغازي |

08 February, 2020

أعلن الأكاديمي الليبي ميلاد الحراثي عن مبادرة جامعية لتأسيس مكتبة قورينا-ابولو الوطنية.

وقال الحراثي في تدوينة له بموقع “فيسبوك” إن المبادرة تتضمن تأسيس “مكتبة جامعية متخصصة في حفظ وحماية كتب ومخطوطات وتحقيقات، وعجائب وإسرار التاريخ والآثار ‏وتراثيات، والمتعلقة بالحضارات العربية القديمة وعبر العصور المختلفة”.

وأوضح الحراثي أن المقترح من إعداد “د. ميلاد مفتاح” مؤكدا أن “مدينة شحات الأثرية في شرق ليبيا، هي إحدى المدن الجبلية المرتفعة، وتمتعها بطقس بأرد شتاء، ومعتدل صيفا، ‏وهي مهد للحضارات العربية القديمة، منها حضارة الاله، وحضارة الصيد، وحضارة الحليب، وغيرها من الاسهامات ‏الحضارية. ومدينة شحات (قورينا) كانت قائمة قبل مجيء ليبي المهاجر في بلاد اليونان، والذين أسسوا المدن العربية ‏الخمسة، في شرق ليبيا” مضيفا “إن معجزة الحضارة العربية القديمة انها انبثقت في بلاد اليونان، ثم قفز تأثيراتها إلى الساحل ‏الليبي، بدء من سنة 631 قبل الميلاد، وتشييد حضارة متوهجة على امتداد الجبل الاخضر الليبي”. ‏

وتابع “لقد أعاد أهل المهاجر من الليبيين شيئا من حضارة أسلافهم وفوق ارضهم، ولكن بثقافة معاصرة ارتكزت في أسسها ‏على ثقافة ليبية في أزمنة غائرة في غمق الماضي” مردفا “أن البصمات المتحضرة، منها الاثرية والحضارة التي انجزت في ‏مدن ليبيا الشرقية ليست شيئا وقع خارج ثقافة أهلها، بل مقومات تلك الحضارة والثقافة هي التي كانت حاضنة للمعرفة ‏والعلوم. وبالتالي المقترح الموالي يثير موضوع في غاية الاهمية وهو التعليم والتعلم المدني والثقافي، والذي لا يختص ‏فقط بالحاضر والمستقبل، بل يختص بالماضي وعلومه وتاريخه وحضارته. ومن هنا فان الزمن المستمر، ورقى البحث ‏العلمي من خلال التعلم والتعليم المدني والثقافي سوف يظهر حقيقة تاريخ ليبيا القديمة والمعاصرة، كمستودع عميق ‏لحضارة بنى الانسان منذ طفولة الحضارات القديمة”. ‏

‏ وأردف “تعتبر جامعة بنغازي من أقدم الجامعات العربية وهي الجامعة التي أسست أول قسم للآثار في الجامعات ‏العربية، وهي التي تتقدم المبادرات المفصلية في إحياء كل ما هو قابل للنمو والتطوير ويسهم في حركية البحث ‏العلمي، وتوسع رقعة الابتكار والتميز للإعمال الاكاديمية. ليس ذلك فقط ولكن من أساسيات دور مؤسسة التعليم العالي ‏هو تبنى المبادرات المجتمعية والتفاعل مع معطيات البيئة المحيطة بالجامعة”. ‏

وزاد “من هنا يأتي دور مؤسسة التعليم الجامعي لجامعة بنغازي في إحداث نقلة نوعية في الاسهام في حفظ هوية الوطن ‏وتراثه وحضارته وتاريخه المكتوب وغير المكتوب، ورصد اسهاماته في حضارات الاخر وتأثره بحضارة ‏الاخر وذلك لرصد التلاقح المعرفي والحضاري فيما بين الامم والحضارات، وليبيا ليست استثناء، ومكتبة ‏الاسكندرية التي اسسها الشاعر العربي القوريني المولد كاليماخوس، يمكن أن تتكرر نسختها في عهد وتاريخ ‏أم الجامعات العربية بنغازي”. ‏

وأردف الحراثي “لما كانت البصمات العربية القديمة واضحة في تأسيس أول مكتبة في التاريخ الإنساني تجمع ‏روائع الابداعات الانسانية المختلفة وهي مكتبة الاسكندرية، فستكون جامعة بنغازي أولى المؤسسات التي ‏سوف يشهد لها التاريخ بتأسيس أول مكتبة متخصصة ومرجعية تاريخية في تاريخ ذاكرة الحضارة العربية ‏القديمة والمعاصرة والمستقبلية”. ‏

وتابع “لما كانت قورينا/ شحات الحالية مركز إشعاع ليبي حضري متمدن يشع على أرجاء المعمورة ‏أنواره من خلال الفلسفة ونجبائها من العلماء: تحديد محيط الكرة الارضية وليد العقلية العربية القورينية الفذة، ‏المذاهب الفلسفية الشهيرة والابيقورية منها موطنها ارض قورينا العربية، تاريخ وصنع الاله واله الشمس واله ‏البحر، وكبير الالهة زيوس، والمعبودات والمعبودين، ليبيا كانت الموطن الأصلي لثقافة الايمان وغرائز ‏التعبد والتدبر في العوالم السفلى والآخرة، وعوالم الغيب، نشؤ وارتقاء حضارة الحليب، وحضارة الرعاة، ‏وحضارة استئناس الحيوان موطنها جرمه وصحارى ليبيا، وارض اولى جوائز الاولمبياد عبر تاريخ الالعاب ‏الاولمبية كانت هي قورينا؛ وحضارة القبائل المنتظمة والمنظمة تنظيماً بديعاً، وبقوانينها وأعرافها ونظمها ‏المؤسساتية، ومنها قبائل المارماريدى والادرخاميدى والتحنو، والمشواش واالليبو والنسامانيون، وقبائل ‏الجيرمنت واللوتوفاجيين، والقرطاجنيين وقبائل التروجلودايت وغيرهم، هم من علموا قبائل الاخر معاني ‏الحضارة وأصول الإبداع والتفكر والتميز؛ ولذلك وبفعل العولمة وتداعياتها، وإعادة كتابة العديد من صفحات ‏الماضي للعديد من الامم والشعوب، وتفوق الثورات الرقمية والمعرفية، وتطور وسائل الاتصال للوصول إلى ‏معرفة الحقيقة، يكون لزاما علينا إعادة حفظ ذاكرتنا التاريخية والوطنية في محفظة عصرية، ووقايتها من ‏الانهيار، والتبخر وحفظها من القرصنة والتزوير، وتكون مكتبة قورينا/ ابولو الوطنية في مدينة شحات، ‏وبرعاية ام الجامعات العربية أفضل مشاريع المستقبل لحفظ ذاكرة الوطن وهويته وإسهاماته فى حضارة ‏الانسان”.

وأضاف “يأتي هذا المشروع المبادرة الجامعية، والذي ينبغي رعايته من طرف جامعة بنغازي بالتنسيق مع ‏اللجنة الوطنية للجامعات، ووزراتي التعليم العالي والثقافة، واللجنة الوطنية للثقافة والعلوم ومنظمة اليونسكو” مردفا “‏أنها الخطوة نحو البحث العلمي في تاريخ هذا الوطن، ومن ضمن اولوياته، وإيجاد بدائل وأوعية عملية تحفظ ‏ذاكرة الحضارات العربية القديمة والمعاصرة والمستقبلية، حيث تشير الاحداث والتطورات إلى أن مكتبة ‏الاسكندرية لم تنتهي بعد، ولم تموت بعد، ولم يتم ازالتها من الذاكرة الانسانية والعالمية”. ‏

وتحدث الحراثي عن أهداف مشروع تأسيس مكتبة قورينا-ابولو الوطنية قائلا إنها تهدف إلى “حفظ الذاكرة الوطنية وهويتها واعادة التوثيق والتحقيق لواقع وحقيقة الحضارات العربية القديمة ‏والمعاصرة وأثارها، والتذكير بإسهاماتها الانسانية فى حضارة الاخر” وصنع “مرجعية مكتبية رصينة وفى مستوى مكتبة الاسكندرية العريقة، والتي أساسها الاسهام ‏العربي القديم من خلال شاعر قورينا كاليماخوس مؤسس مكتبة الاسكندرية، وذلك لتعكس دور ‏الجغرافيا والحضارة والتاريخ لليبيا الارض والإنسان عبر العصور” و”استزراع واستنبات مرجعية ومرصد مكتباتي لجميع رواد الحضارات الانسانية والتزود من المنبع ‏للحضارات العربية القديمة” و”توحيد المصادر التاريخية للرجوع إلى إعادة دراسة تاريخ الحضارات وتاريخ الانسان الذي أسس ‏لليبيا، ويؤسس لمستقبلها”. ‏

وأشار الحراثي إلى أن رسالة المشروع هي “ليبيا دائماً تأتى بشيء جديد” و”تعميم حقائق الاسهام العربي في تاريخ الحضارات القديمة” وتوحيد مصادر وحفظ كتابات التاريخ والآثار العربية، وإبراز الادوار الحضارية والأثريات العربية ‏في تأسيس حضارة الانسان، وحفظ كل ما كتب عن تاريخ واثأر ليبيا عبر العصور” و”اعادة تجديد دور الارض والإنسان فى ليبيا فى حفظ التراث الأثري والتاريخي الإنساني”. ‏

ومن بين رسائل المشروع أيضا “التذكير بدور حضارات الليبيين القدماء والمعاصرين في نشؤ الحضارات الإنسانية” و”التأكيد على أن مركز شحات الحضاري والثرى لا يزال مركزا للإشعاع المعرفي والحضاري”.

وأشار الحراثي إلى أن رؤية المشروع “ان للشعوب اسهام فى صنع الحضارة الانسانية، وليس هناك شعب يختص بصنع الحضارة لوحده، والليبيين هم اول من ‏أسهم فى صنع حضارة انسان البحر الابيض المتوسط” وأن “الشعوب والأمم ذاكرة متصلة، ولا ينبغي أن تنقطع أو تنفصل عن الجغرافيا والتاريخ، ولا تدونها إلا بنفسها، وليس ‏هناك من ينوب عنها في تدوين خصوصيتها الثقافية والحضارية، تحويل مدينة قورينا ومكتبتها إلى مزار لرواد أدأب ‏الحضارات والتاريخ والآثار ومعلم من معالم الماضى، مطلب علمي وأكاديمي ينبغي له أن يتحقق”.

‏ولفت الحراثي أن مقر بيت شحات الثقافي يكون “مقراً مؤقتاً لمكتبة قورينا الوطنية، ومكاناً للتأسيس وإعداد التصاميم والخرائط ‏ودراسات الجدوى المعرفية والاقتصادية وتحديد مقومات المكتبة الوطنية الكبرى، وكذلك الدعاية للمشروع داخليا ‏وخارجيا”.