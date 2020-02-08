ورشة عمل لتعزيز خدمات صحة الأم و الطفل للأسر النازحة

نظمت وزارة الصحة بحكومة الوفاق بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ورشة عمل حول”تعزيز خدمات صحة الأم والطفل للأسر النازحة” .

واستهدفت الورشة الإدارات المعنية بالوزارة ، والبلديات المستقبلة للنازحين، ووزارتي الحُكم المحلي وشؤون النازحين والمنظمات المحلية والدولية التي تقدم خدمات خاصة للنازحين.

وأوضح مدير مكتب التعاون الدولي بوزارة الصحة خالد عطية أن الوزارة تسعى من خلال هذه الورش، الى تنسيق العمل مع وزاراتي الحكم المحلي وشؤون النازحين والمهجرين والبلديات وتنظيمه بين الجهات العاملة على أرض الواقع.

ومن جانبه قال عضو منظمة الصحة العالمية في ليبيا محمد هاشم أنه عندما يكون هناك تنسيق أكثر بين الجهات العاملة ستكون الخدمة المقدمة ملموسة بالنسبة للمواطن والنازح بصفة عامة ، مضيفا بأن الدعم سيكون عن طريق الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات التي تقدم في الخدمات الصحية