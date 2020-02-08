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بوابة إفريقيا الإخبارية/ الجفارة |

08 February, 2020

أكد مدير أمن الجفارة ناصر إلطيف على أهمية التزام أعضاء ومنتسبي المديرية بالضبط والربط واليقظة.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن إلطيف أكد خلال التمام الصباحي لأعضاء ومنتسبي مديرية أمن الجفارة على أهمية الضبط والربط واليقظة والانتباه والرفع من الحس الأمني، كما تم توزيع المهام والواجبات على المنتسبين ومباشرة أعمالهم بمقر المديرية بمنطقة السهلة “النجيلة الغربية”.