

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

08 February, 2020

انتهت عصر اليوم الجولة الاولى من محادثات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 والتي كانت قد بدأت اعمالها يوم الاثنين الماضي الموافق ،في مقر منظمة الامم المتحدة في جنيف بحضور ومشاركة ممثل الامين العام للامم المتحدة ،رئيس بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا الدكتور غسان سلامة.

و قالت البعثة في بيان توصلت بوابة افريقيا الاخبارية على نسخة منه ،إن عمل هذه اللجنة يشكل احد المسارات الثلاث التي تعمل عليها البعثة الى جانب المسارين الاقتصادي والسياسي ،متوجهة بالشكر إلى الطرفين على قدومهما الى جنيف وعلى شروعهما بالبحث الجاد بالمهام الموكلة اليهما، كما على الروح المهنية العالية والايجابية التي تميزت بها مباحثاتهما.

و لاحظت البعثة وجود توافق بين الطرفين على اهمية استمرار الهدنة التي بدأت في 12 يناير من هذا العام، وعلى اهمية احترامها وتجنب خرقها ،كما أكدت وجود توافق واسع بين الطرفين حول حاجة اللبيبين الملحّة للمحافظة على سيادة ليبيا وسلامة أراضيها والحفاظ عليها وحماية حدودها، وعلى ضرورة الامتناع عن رهن القرار الوطني ومقدرات البلاد لأية قوة خارجية، وعلى وقف تدفق المقاتلين غير الليبين وإخراجهم من الاراضي الليبية، كما على استمرار محاربة المجموعات الإرهابية المصنفة من قبل الأمم المتحدة (تنظيم القاعدة، داعش، أنصار الشريعة ).

و أكدت البعثة أن طرفي العملية الجارية حالياً لتبادل الأسرى واعادة الجثامين يقدرون مشاركة البعثة الاممية كلما دعت الحاجة لذلك، ويؤكد الطرفان على ان اللجنة الحالية المكلفة بهذا الموضوع تشكل قيمة مضافة لدعم اجتماعات لجنة 5 + 5 في جنيف.