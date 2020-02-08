ميركل لرئيس الاتحاد الأفريقي القادم: «الصراع في ليبيا ليس مجرد مشكلة أفريقية»

اعتبرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، خلال لقائها رئيس جمهورية جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، «الصراع في ليبيا ليس مجرد مشكلة أفريقية»، وذلك عشية استعداد الأخير تولي رئاسة الاتحاد الأفريقي.

ودعت ميركل في ختام زيارة إلى جنوب أفريقيا إلى إشراك الأفارقة في إيجاد حلول للسلام في ليبيا، موضحة أنه «دون الخبرة الأفريقية لن نكون قادرين على حل ذلك مطلقا» وفق ما نقلت وسائل إعلام جنوب افريقية اليوم السبت.

وفي إشارة إلى القوى الدولية الأخرى المتدخلة في الملف، شددت ميركل «على ضرورة التأكد من أن كل الأطراف الذين يمكنهم المساهمة في حل النزاع في ليبيا يفعلون ذلك، لأن الصراع ليس مجرد مشكلة إفريقية»، مؤكدة أن حل النزاع يتمتع بأهمية كبيرة بالنسبة لأوروبا وأفريقيا.

وأضافت المستشارة الألمانية التي احتضنت بلادها مؤتمر برلين حول ليبيا في يناير الماضي، أن العمل من أجل مصلحة الليبيين يستحق منا «التضحية ببعض الوقت».

من جانبه قال الرئيس رامافوزا إنه بينما تود إفريقيا رؤية حلول أفريقية لأزمات القارة، فإنها تدرك مدى تعقيد الصراع الليبي، مؤكدا أن الدعم الخارجي أمر مرغوب فيه.

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وبينما تستعد جنوب إفريقيا لتولي رئاسة الاتحاد الأفريقي خلال اجتماع رؤساء الدول والحكومات في أديس أبابا بإثيوبيا يومي 8 إلى 9 فبراير الجاري، ستتولى ألمانيا رئاسة الاتحاد الأوروبي في يوليو 2020.

وأعربت ألمانيا وجنوب إفريقيا خلال رئاستهما الهيئتين، اعتزامهما تكثيف التعاون بينهما في البحث عن حلول للصراع الدائر في ليبيا.

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