بلدي طبرق يبحث تعزيز التعاون مع “اتحاد البلديات الإيطالية”

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عقد رئيس مجلس بلدي طبرق فرج بوالخطابية اجتماعا مع القنصل الفخري الليبي بإيطاليا.

وقال بيان للمجلس إن الاجتماع ناقش أمس الجمعة إمكانية تذليل الصعوبات أمام الشركة الإيطالية “رافانيلي” المنفذة للبنية التحتية لأحياء القدس الحدائق والزهور.

وأوضح البيان أنه تم الاتفاق على الإسراع في حل كل المشاكل التي تعترض المشروع والشركة، مشيرا إلى أن الاجتماع بحث أوجه التعاون بين مجلس طبرق واتحاد جمعيات البلديات الإيطالية وخاصة في مجال التدريب.

وحضر الاجتماع عضو المجلس البلدي عبد الكريم بوطابونة ووكيل الديوان عبد الله أسحام، ومدير إدارة المتابعة وضمان الجودة مسعود الوهراني.