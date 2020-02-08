انتهاء الجولة الأولى من محادثات لجنة 5+5 دون الوصول إلى تفاهمات كاملة

أخبار ليبيا24

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم السبت، انتهاء الجولة الأولى من محادثات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 والتي كانت قد بدأت أعمالها يوم الإثنين في مقر منظمة الأمم المتحدة في جنيف بحضور ومشاركة ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، غسان سلامة.

وقالت البعثة، في بيان، إن عمل هذه اللجنة يشكل أحد المسارات الثلاث التي تعمل عليها البعثة إلى جانب المسارين الاقتصادي والسياسي.

وأبدت البعثة شكرها لكلا الطرفين على قدومهما إلى جنيف وعلى شروعهما، بالبحث الجاد بالمهام الموكلة اليهما، كما على الروح المهنية العالية والإيجابية التي تميزت بها مباحثاتهما.

وقالت إنها لاحظت وجود توافق بين الطرفين على أهمية استمرار الهدنة التي بدأت في 12 يناير من هذا العام، وعلى أهمية احترامها وتجنب خرقها.

وأضافت، أنها لاحظت وجود توافق واسع بين الطرفين حول حاجة اللبيبين الملحّة للمحافظة على سيادة ليبيا وسلامة أراضيها والحفاظ عليها وحماية حدودها، وعلى ضرورة الامتناع عن رهن القرار الوطني ومقدرات البلاد لأية قوة خارجية، وعلى وقف تدفق المقاتلين غير الليبيين وإخراجهم من الأراضي الليبية، إضافة إلى استمرار محاربة المجموعات الإرهابية المصنفة من قبل الأمم المتحدة (تنظيم القاعدة، داعش، أنصار الشريعة).

وقالت إنها لاحظت دعم الطرفان للعملية الجارية حالياً لتبادل الأسرى وإعادة الجثامين، ويقدرون مشاركة البعثة الأممية، كلما دعت الحاجة لذلك.

وأضافت، أن الطرفين يؤكدان على أن اللجنة الحالية المكلفة بهذا الموضوع تشكل قيمة مضافة لدعم اجتماعات لجنة 5 + 5 في جنيف.

وبيّنت أن الطرفين، لم يتوصلا إلى تفاهم كامل حول الطرق المُثلى لإعادة الحياة الطبيعية مناطق الاشتباكات لعودة النازحين إلى منازلهم.

وأشارت البعثة، إلى أنه لما كان الطرفان قد اتفقا على ضرورة استمرار التفاوض وصولاً لاتفاقية شاملة لوقف إطلاق النار، فقد اقترحت البعثة تاريخ 18 فبراير الجاري موعداً لجولة جديدة من التفاوض بينها في جنيف.

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