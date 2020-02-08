البعثة الأممية تحدد 18 فبراير موعدا لجولة جديدة لمحادثات اللجنة العسكرية 5+5

أكدت بعثة الأمم المتحدة اليوم انتهاء الجولة الأولى من محادثات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، والتي كانت قد انطلقت أعمالها الإثنين الماضي في جنيف بحضور ومشاركة المبعوث الأممي غسان سلامة.

وحددت البعثة تاريخ 18 من فبراير الجاري موعدا لجولة جديدة من التفاوض بين طرفي اللجنة في جنيف، مؤكدة أنها تأتي بعد اتفاق الطرفين على ضرورة استمرار التفاوض وصولا إلى اتفاقية شاملة لوقف إطلاق النار.

وقالت البعثة إنها لاحظت توافقا بين الطرفين على أهمية استمرار الهدنة واحترامها وتجنب خرقها، مشيرة إلى وجود توافق واسع بين الطرفين حول حاجة الليبيين الملحة للمحافظة على سيادة ليبيا وسلامة أراضيها وحماية حدودها، وضرورة الامتناع عن رهن القرار الوطني ومقدرات البلاد لأي قوة خارجية، إضافة إلى وقف تدفق المقاتلين غير الليبيين وإخراجهم من الأراضي الليبية، واستمرار محاربة المجموعات الإرهابية.

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