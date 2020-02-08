دولة رئيس مجلس الوزراء يصدر تعليماته المشددة بالاهتمام بالمواقع التاريخية في بنغازي

بنغازي 08 فبراير 2020 (وال) – أصدر دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم السبت تعليماته المشددة للاهتمام بالمواقع التاريخية في مدينة بنغازي، مع إضفاء طابع خاص للمدينة في تصميمها المعماري للمشاريع المقبلة.

وجاءت تعليمات دولة الرئيس خلال اجتماع عقده في مقر إقامته بمدينة بنغازي مع رئيس المجلس التسييري للبلدية المهندس صقر بوجواري، ومدير إدارة المشروعات في البلدية المهندس أسامة الكزة، بحضور مدير المكتب الخاص لرئيس مجلس الوزراء السيد الطاهر محمد.

وشدد دولته بالعمل على إنشاء مكتبة عامة في مدينة بنغازي، مناقشا سير عمل صيانة المواقع التاريخية للمدينة ونسب الإنجاز في صيانة كل من منارة سيدي اخريبيش وكورنيش الصابري.

وتطرق دولته في الاجتماع إلى حوصلة لكافة مشاريع البلدية والحكومة ولجنة إعادة الاستقرار إلى بنغازي، في المدينة ونسب الإنجاز فيها وأبرز العراقيل التي تواجهها وآليات تذليلها. (وال – بنغازي)

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