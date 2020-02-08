شباب الطوارق يطلقون مبادرة لوقف القتال

أطلق شباب المجلس الاجتماعي لقبائل الطوارق بليبيا مبادرة قدموا من خلالها رؤية مستقبلية لحل الأزمة الليبية بعيدا عن الحلول العسكرية.

ودعت المبادرة إلى وقف إطلاق النار والجلوس على طاولة الحوار واستبعاد مشاركة الأحزاب السياسية، إضافة إلى التأكيد على مخرجات برلين وتشكيل حكومة موحدة بعد المصالحة الشاملة وجبر الأضرار وفتح الموانئ النفطية وأكد شباب الطوارق حسب ما ورد في نص المبادرة، على أن أيديهم ممدودة لكل مبادرة وطنية ترمي لوقف الاقتتال وإنقاذ البلاد من التمزق والفرقة.

يشار إلى أن المجالس الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني وحكماء الطوارق بمدينة أوباري كانت قد عقدت اجتماعا في ديسمبر الماضي لمناقشة آلية تفعيل مجلس الأعيان لمباشرة المهام المكلف بها إضافة إلى دمج المجالس الاجتماعية في مجلس واحد، وضرورة دمج المجالس الاجتماعية للطوارق وبذل كل المجهودات للتقريب بين الأطراف وتوحيد وجهات النظر تجاه الأولويات من حيث أهميتها وإمكانية تطبيقها، كما تم الاتفاق على أهمية الالتزام المادي والمعنوي في دعم الغرفة الأمنية الأهلية حفاظا على الأمن داخل المنطقة.

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