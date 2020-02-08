بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تعلن انتهاء الجولة الأولى من محادثات اللجنة الليبية العسكرية المشتركة 5+5 في جنيف

جنيف 08 فبراير 2020 (وال) – أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا انتهاء الجولة الأولى من محادثات اللجنة الليبية العسكرية المشتركة 5+5 والتي كانت قد بدأت أعمالها يوم الإثنين الماضي الموافق 3/ 2/ 2020 في مقر منظمة الأمم المتحدة في جنيف بحضور ومشاركة ممثل الأمين العام للأمم المتحدة – رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا السيد غسان سلامة.

وقالت البعثة في بيان بثته عبر موقعها الرسمي إن عمل هذه اللجنة يشكل أحد المسارات الثلاث التي تعمل عليها البعثة إلى جانب المسارين الاقتصادي والسياسي.

وأعربت البعثة شكرها للطرفين على قدومهما إلى جنيف وعلى شروعهما بالبحث الجاد بالمهام الموكلة اليهما، كما على الروح المهنية العالية والإيجابية التي تميزت بها مباحثاتهما، معلنة ملاحظتها لوجود توافق بين الطرفين على أهمية استمرار الهدنة التي بدأت في 12/ 1 من هذا العام، وعلى أهمية احترامها وتجنب خرقها.

وأكدت البعثة وجود توافق واسع بين الطرفين حول حاجة اللبيبين الملحّة للمحافظة على سيادة ليبيا وسلامة أراضيها والحفاظ عليها وحماية حدودها، وعلى ضرورة الامتناع عن رهن القرار الوطني ومقدرات البلاد لأية قوة خارجية، وعلى وقف تدفق المقاتلين غير الليبين وإخراجهم من الاراضي الليبية، كما على استمرار محاربة المجموعات الإرهابية المصنفة من قبل الأمم المتحدة (تنظيم القاعدة، داعش، أنصار الشريعة ).

كما أكدت دعم الطرفان العملية الجارية حالياً لتبادل الأسرى وإعادة الجثامين، مبينة اتفاق الطرفين على ضرورة الإسراع بعودة النازحين إلى منازلهم ، لا سيما في مناطق الاشتباكات، لكنها أشارت إلى أن الطرفين لم يتوصلا إلى تفاهم كامل حول الطرق المثلى لإعادة الحياة الطبيعية الى تلك المناطق.

وقالت البعثة إنه “لما كان الطرفان قد اتفقا على ضرورة استمرار التفاوض وصولاً لاتفاقية شاملة لوقف إطلاق النار، فقد اقترحت البعثة تاريخ 18/2/2020 موعداً لجولة جديدة من التفاوض بينها في جنيف”.

وكان الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا غسان سلامة أعلن أمس عن موعد انطلاق أعمال المسار السياسي الليبي وذلك يوم 26 فبرير الجاري.

وقال سلامة إن هذا المسار سيجمع الأطراف الليبية المختلفة على طاولة حوار في جنيف، معربا عن أمله أن ” أن يكون المشاركون الـ 40 في الحوار السياسي هنا لبدء الحوار السياسي في 26 فبراير، أي قبل نهاية الشهر كما سبق وذكرت.” (وال – جنيف) ا م

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