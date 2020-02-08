رئيس مجلس الوزراء يصدر تعليماته بالاهتمام بالمواقع التاريخية في بنغازي

وجه رئيس مجلس الوزراء عبد الله الثني اليوم تعليماته بالاهتمام بالمواقع التاريخية في مدينة بنغازي، وإضفاء طابع خاص على المدينة في تصميمها المعماري للمشاريع المقبلة، وذلك خلال اجتماعه برئيس المجلس التسييري للبلدية صقر بوجواري، ومدير إدارة المشروعات في البلدية أسامة الكزة.

الاجتماع بحث سير عمل صيانة المواقع التاريخية للمدينة، ونسب الإنجاز في صيانة كل من منارة سيدي اخريبيش وكورنيش الصابري، كما تطرق إلى كافة مشاريع البلدية والحكومة ولجنة إعادة الاستقرار إلى بنغازي.

هذا ووجه الثني تعليماته بضرورة إنشاء مكتبة عامة في مدينة بنغازي.

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