مدارس مصراتة تفتح أبوابها للطلاب بدءا من الأحد

أصدرت غرفة الطوارئ بمدينة مصراتة قرارا اليوم السبت باستئناف الدراسة لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي ابتداء من يوم الأحد 9 فبراير.

وجاء هذا القرار بعد حراك شعبي داخل المدينة يطالب بعودة الدراسة حيث بدت المناداة عبر منصات التواصل الاجتماعي تزداد في الآونة الأخيرة وأُطلق حراك يدعو إلى العودة للدراسة من جديد.

وجعل استمرار إغلاق المؤسسات التعليمية بسبب الظروف التي تعيشها المدينة حسب ما عللته غرفة الطوارئ، كثيرين من سكلن المدينة يتساءلون عما هو الذنب الذي ارتكبه الأطفال حتى يتم إغلاق المستقبل في وجوههم إضافة لعدم وجود جبهات قتال في المدينة التي تشهد استقرارا يختلف عن العاصمة، إضافة لكون المبررات التي قدمت لتعطيل المدراس غير مقنعة.

ووجه الكثيرون من نشطاء المدينة نداءات بأعلى أصواتهم لإبعاد التعليم عن الحرب كونه الركيزة الأساسية في بناء المجتمع وكل يوم يستمر فيه إغلاق المدارس سيعود بالسلب على الطلاب الذين عاشوا عزلة كبيرة عن مناهجهم ومستقبلهم.

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