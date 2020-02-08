معلقًا على بيان البعثة.. الشح: سلامة يبيع الوهم فيما يتعلق بنتائج 5+5

أخبار ليبيا24

علّق المستشار السياسي السابق بالمجلس الأعلى للدولة، أشرف الشح، على بيان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم السبت، حول انتهاء الجولة الأولى من محادثات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 والتي كانت قد بدأت أعمالها يوم الإثنين في مقر منظمة الأمم المتحدة في جنيف، بأن ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، غسان سلامة، يبيع الوهم، فيما يتعلق بنتائج المسار العسكري.

وقال الشح على تويتر، عقب نشر البعثة لبيانها، إن سلامة “يحاول كسب الوقت لتمرير صفقة النفط مقابل سحب المؤسسات عن طريق حواره الاقتصادي”، مشيرًا إلى أن الصفقة “لن تنجح حتى مع استجابة السراج بقبول المشاركة”.

وأضاف، “أن سلامة أعلن اتفاق 5+5 على وقف إطلاق النار، وعندما سئل، هل التقى الوفدين وهل اتفقوا على شروط وقف النار أجاب بالنفي”.

وتابع يقول، “السؤال هنا كيف اتفقوا إذًا على وقف إطلاق النار، سلامة يحاول الضغط للبدء في التفاوض السياسي والاقتصادي كي يستفيد الطرف المعتدي من الوضع الميداني”.

وكان الشح، قد قال إن “سلامة يتبنى نفس رواية المجرم حفتر في أن القبائل هي من أقفلت الموانئ النفطية”.

وأضاف، “هل يحتاج السراج إلى دليل إضافي بأن ما يسميه سلامة الحوار الاقتصادي هو محاولة لسحب البساط من تحت الحكومة”.

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