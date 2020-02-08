المجلس الاجتماعي لقبيلة القذاذفة : قناة (ليبيا لكل الأحرار) مشبوهة ونأسف لظهور أحد ابنائنا عبرها

سرت 08 فبراير 2020 (وال) أعلنت رئاسة المجلس الاجتماعي لقبيلة القذاذفة أسفه واستهجانه للتغرير بالشاب (احميد فرج خميس) أحد أبناء القبيلة، من خلال استدراجه للظهور على شاشة قناة (ليبيا لكل الأحرار) المشبوهة.

وقال المجلس في بيان له إن عقد صباح اليوم السبت اجتماعا بمدينة سرت برئاسة الحاج عوض ابوشناف رئيس المجلس، لمناقشة العديد من القضايا الاجتماعية المعروضة في جدول الاعمال.

وأعلن المجلس إخلاؤه مسؤوليته “من كل ما ورد في هذا اللقاء المشبوه” ، معتبرا الأمر “محظ تصرف فردي لا خلفيات اجتماعية له البته”.

وأكد المجلس الاجتماعي لقبيلة القذاذفة بسرت أنه “هو الجسم الذي يمثل القبيلة ولا يعتد بأي فعل أو موقف أو تصرف يصدر عن أي فرد أو جهة سواه”.

وأدان المجلس “الأساليب الاعلامية الرخيصة التي تنتهجها هذه القناة، المتمثلة في محاولة التغرير واستدراج بعض النفوس الضعيفة لتوظيفها في خدمة اجنداتها، وفي محاربة خصوم التيار الذي تسانده”.

وأكد المجلس الاتفاق على “ضرورة تحصين الشباب وترشيدهم للتصدي لمثل هذه المنزلقات ، التي لا تليق بقبيلة قدمت التضحيات في محراب الوطن على مدى العصور”.(وال – سرت) ا م

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