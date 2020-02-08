اتفاق بين بلدية سرت وشركة البريقة على تدفق الوقود للمدينة

اتفق رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت، سالم عامر سالم، خلال اجتماعه مع مدير عام المبيعات بشركة البريقة لتسويق النفط، اليوم السبت، على أهمية التنسيق والتواصل بين الطرفين لتسهيل الإمداد المستمر لتدفق وصول شاحنات الوقود إلى المحطات بالمدينة.

كما اتفق الطرفان على متابعة بلدية سرت شاحنات الإمداد من بداية التعبئة والخروج من المستودع الرئيسي إلى حين وصولها للمحطات لتزويدها بما يلزم بالوقود «بنزين وكيروسين»، وذلك حسب بيان منشور على صفحة البلدية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وكانت لجنتا الأزمة والتواصل الاجتماعي ببلدية سرت بدأتا أمس الجمعة، في توزيع بطاقات التزود بالوقود على المواطنين أصحاب السيارات، في خطوة تهدف إلى وضع آلية جديدة تتفادى الازدحام على محطات الوقود، حيت تتيح لكل سيارة التزود بالوقود كل خمسة أيام فقط.

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