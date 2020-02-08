أكدت الشركة العامة للكهرباء إعادة تشغيل الوحدات الغازية الثانية والثالثة والخامسة بمحطة جنوب طرابلس، بعد تنظيف مصافي الهواء التي أغلقت بسبب تكدس القمامة الملاصقة للمحطة، وتصاعد الدخان ودخوله إلى تلك المصافي وإغلاقها.

وأشارت الشركة في منشور على صفحتها الرسمية إلى أنه بفضل متابعة الإدارة التنفيذية للشركة وجهود مهندسي وفنيي محطة كهرباء جنوب طرابلس تمت إعادة تشغيل الوحدات، مؤكدة أن هذا العمل استغرق يوما وليلة وتكلل بدخول تلك الوحدات على الشبكة الكهربائية.

هذا وناشدت الإدارة التنفيذية للشركة الجهات المختصة وضع حل عاجل لمشكلة تكدس القمامة الملاصقة لمحطة جنوب طرابلس، للحفاظ على سلامة العاملين واستقرار عمل الوحدات الغازية.

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