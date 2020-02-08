عرض فيلم وثائقي حول مؤسس المسرح الليبي في طبرق

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عرض المخرج الشاب فرج الشطشاط فيلمه الوثائقي حول مؤسس المسرح الليبي محمد عبد الهادي ورحلة الأمل بقاعة المركز الثقافي طبرق وسط حضور نخبة من المهتمين والمخرجين والمسرحيين والكتاب والممثلين ومدير مكتب الثقافة والمجتمع المدني طبرق وبعض القنوات المرئية ومراسلين لبعض الوكالات الإخبارية و أعضاء المجلس التسييري لبلدية طبرق هاشم أمصادف ومنصور أمداوي .

وبعد العرض أقيمت ندوة حول الفيلم حول الفيلم وما تناوله المخرج من خلال السرد واللقاءات والمحطات المهمة فى حياة مؤسس المسرح الليبي .