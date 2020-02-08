رئيس اتحاد يهود ليبيا: لن أحضر مؤتمر جينيف

أكد رئيس اتحاد يهود ليبيا رافائيل لوزون، السبت، أنه لن يحضر مؤتمر جينيف، نافيا أن يكون قد ذكر، في منشور زيارته للبعثة، أنه سيذهب لجينيف.

وأشار لوزون، في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل فيس بوك، إلى أنه حصل على وعود “قاطعة” بالمشاركة الرسمية في كل الاجتماعات القادمة التي تخص وحدة وسلام ليبيا

وقال رئيس اتحاد يهود ليبيا: “مؤتمر جنيف مؤتمر تقني، بين أطراف سياسية متصارعة، مؤتمر لحل صراع سياسي معقد، بين خصوم سياسيين قادوا البلاد إلى حرب شردت الناس وأحرقت الأرض، ودمرت المباني، وليس مؤتمر لوحدة وسلام ليبيا”

وكان قد استقبل المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة ، الخميس ،في مقر الأمم المتحدة بجينيف ،رئيس اتحاد يهود ليبيا رافائيل لوزون ،الذي أكد وجود وعود قاطعة بالمشاركة الرسمية في كل الاجتماعات القادمة التي تخص وحدة وسلام ليبيا.

وأكد رافائيل لوزون إن اللقاء الذي جمعه بسلامة ،تناول خلاله المعاناة التي تعيشها ليبيا بشكل عام، وتعيشها الجالية الليبية اليهودية بشكل خاص، ونضالها من أجل إسترجاع حقوقها الإنسانية والإجتماعية ،مشيرا أن هذا اللقاء كان بمثابة إعتراف أممي بإتحاد يهود ليبيا ممثلاً رسمياً لمكوّن الليبيين اليهود في ليبيا.