اختتام أعمال المؤتمر السنوي الرابع للعلوم العصبية لسنة 2020

بنغازي 08 فبراير 2020 (وال) – اختتم اليوم السبت أعمال المؤتمر العلمي السنوي للجمعية الليبية للعلوم العصبية بقاعة فندق تيبستي السياحي ببلدية بنغازي .

وتم خلال المؤتمر عرض الأبحاث العلمية وأهم ما توصل إليه العلم في مجال العلوم العصبية على صعيد تطور أساليب التشخيص وتقنياتها المختلفة وأحدث وسائل العلاج.

وتناول المؤتمر الذي استمر ليومين على التوالي عروض وشروح للأوراق العلمية بمجال العلوم العصبية، وصاحب المؤتمر معرض للشركات التجارية ومعرض للأوراق العلمية المعلقة .

وأفاد استشاري جراحة الأعصاب ورئيس المؤتمر السنوي الرابع للعلوم العصبية الدكتور خالد العوامي أن المشاركين في المؤتمر ناقشوا عدد أربعون ورقة علمية في تخصص العلوم العصبية بمختلف الأمراض الحديثة منها وطرق علاجها المتطورة عالمياً ومحلياً من قبل ‫أساتذة وزملاء أفاضل، كما وجدت اهتمام كبير من الحضور والضيوف حول معرض البوسترات “الأوراق العلمية المعلقة .

وأثني العوامي على كل من ساهم في إنجاح المؤتمر لتقدمة خطوة علمية وتدريبية لأطباء الأعصاب لشتى المجالات الطبية .

وكم جهته، أوضح الرئيس الفخري للمؤتمر الأستاذ الدكتور عبد الحميد الزواوي، أن الجمعية الليبية للعلوم العصبية ستأخذ مأخذ أوسع بمشاركتها بمؤتمر “PAN ARAB” في الثالث عشر من فبراير الجاري، لنبين لأطباء العالم العربي أن الجمعية الليبية للعلوم العصبية ستبدأ في مهامها، من خلال المشاركة بإلقاء المحاضرات داخل مؤتمر القاهرة . (وال – بنغازي)

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