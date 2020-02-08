الفضائية الليبية : البرلمان التونسي يوجه دعوة رسمية لرئيس مجلس النواب الليبي لزيارة تونس

عمان 08 فبراير 2020 (وال) – أعلنت وكالة تونس أفريقيا للأنباء السبت أن رئيس مجلس نواب الشعب التونسي راشد خريجي الغنوشي التقى فخامة رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح في العاصمة الأردنية عمان ظهر اليوم السبت على هامش مشاركتهما في المؤتمر الثلاثون الطارئ للاتحاد البرلماني العربي والذي انعقد تحت عنوان “دعم ومساندة الأشقاء الفلسطينيين في قضيتهم العادلة (قضية العرب والمسلمين).

وقالت الوكالة إن الغنوشي “شدّد خلاله على أهمية المصالحة في ليبيا بين مختلف الفرقاء وضرورة الإنهاء السريع لحالة الحرب القائمة منذ فترة ضمانًا لوحدة الصف الليبي وتأمينا للمستقبل الأفضل للشعب الليبي الشقيق”، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

من جهتها، نقلت قناة الفضائية الليبية عن مصادر قريبة من فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح قوله إن “الغنوشي قام بتوجيه دعوة رسمية للمستشار عقيلة صالح وذلك لزيارة تونس ولإلقاء كلمة في البرلمان التونسي”.

وأضاف القناة أن “رئيس مجلس النواب الليبي أكد على موقفه من انعدام شرعية حكومة السراج وعدم اعتراف البرلمان الليبي بها وعلى الحق المكتسب والثابت للقوات المسلحة في مكافحة الإرهاب وفرض الأمن والنظام العام”.(وال – عمان) ا م

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